Английский Эвертон был оштрафован на два очка в текущем чемпионате Премьер-лиги. Причиной стало нарушение финансового фэйр-плей.

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Команда Миколенко оштрафована за нарушение ФФП

Штраф, наложенный независимой комиссией, к которой Премьер-лига направила Эвертон в январе, является вторым в этой кампании для "ирисок" и касается трехлетнего отчетного периода, заканчивающегося в сезоне 2022/23.

Напомним, в декабре прошлого года с команды, за которую выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, сняли аж 10 очков, из-за чего Эвертон нынче рискует потерять прописку в элитном дивизионе.

Важно. Клуб из Ливерпуля уже сообщил о том, что собирается подавать апелляцию на это решение.

После снятия очередных очков Эвертон нынче занимает 16-е место в турнирной таблице, лишь на два балла опережая зону вылета в Чемпионшип – второй по силе английский дивизион.

Отметим, что Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года. В футболке английского клуба Виталий успел провести 82 матча и забить 3 гола. Его контракт с "ирисками" рассчитан до конца июня 2026-го.