Поперечина спасает: как Миколенко упустил убийственный момент в игре против МЮ – эффектное видео

Эвертон не сумел продолжить свою беспроигрышную серию, продолжавшуюся уже последние четыре поединка. Хорошую статистику "ирисок" прервал Манчестер Юнайтед.

26 ноября Эвертон принимал "красных дьяволов" в рамках 13-го тура АПЛ-2023/2024. Виталий Миколенко, который забивал в двух матчах подряд за "ирисок" вышел в стартовом составе хозяев, пишет 24 Канал.

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А мог быть гол престижа от Эвертона

Однако уже на старте поединка МЮ повел в счете после невероятного гола от Алехандро Гарначо в лучших традициях Уэйна Руни.

До экватора второго тайма мяч еще дважды побывал во владении Джордана Пикфорда. Счет в матче стал 0:3 в пользу гостей.

Через минуту после третьего гола мяч снова мог побывать в сетке ворот, но на этот раз уже в противоположных владениях.

Миколенко получил передачу в штрафной "красных дьяволов", прикрыл мяч корпусом от опекуна и отправил мяч в сторону ворот МЮ. Лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола. Траектория удара просто зашкаливала.

Как Миколенко не забил МЮ: смотрите видео

Миколенко был близок к тому, чтобы отличиться в третьем матче подряд за Эвертон. Но на этот раз удача была не на стороне левого защитника "ирисок".

Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтед 0:3. Миколенко отыграл полный поединок.

Поражение не позволило Эвертону несколько улучшить свою ситуацию в турнирной таблице АПЛ после снятия 10 очков. Команда Шона Дайча имеет теперь в своем активе всего 4 балла и занимает предпоследнее 19 место.