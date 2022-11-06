Фейерив в этом матче не только Владислав Кочергин. Покером отличился Владислав Гутковский. Четыре мяча влетели от нападающего Ракува, сообщает 24 канал.
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Безумная концовка матча
На 88-й минуте взялся за дело украинский полузащитник. Владиславу легко дали пройти в штрафную хозяев, Кочергин протащил туда мяч и пробил мимо голкипера.
Уже на первой компенсированной минуте Кочергин забил второй раз. Ракув благодаря дальнему забросу стремительно выбежал в контратаку. Украинец подхватил передачу, мастерски обыграл опекуна и снова стал победителем в дуэли с вратарем.
Кочергин поставил точку в поединке – 7:1, сокрушительное поражение Плоцкой Вислы.
Ракув – Висла: видеообзор матча (голы Кочергина с 4:44)
- Ракув упрочил свое лидерство. Клуб Кочергина с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице польского Экстракляса. Ближайший соперник, по которому идет Легия, отстает на 7 баллов.
- Плоцкая Висла с 25 пунктами идет седьмой.