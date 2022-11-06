Евертон - Лестер 0:2

Голи: Тілеманс, 45, Барнс, 86

В суботу, 5 листопада, в рамках 15-го туру АПЛ Евертон приймав на своєму полі Лестер. Господарі поля ніяк не могли знайти свою гру, натомість гості впевнено почувалися на полі "Гудісон Парку".

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Рахунок у матчі відкрили футболісти Лестера. Гол у роздягальну забив чудовим ударом Юрі Тілеманс. Підопічні Лемпарда намагалися врятувати поєдинок, але хавбек "лисиць" Харві Барнс за чотири хвилини до кінця матчу поставив фінальну крапку.

Український захисник Віталій Миколенко традиційно вийшов у стартовому складі "ірисок" і відіграв весь ігровий час. Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравця збірної України в 6.5 балів. Кращу оцінку отримали тільки Ідрісса Гує (6.8) та Домінік Калверт-Льюїн (6.6).

Оцінки гравців Евертона від WhoScored

Статистика Миколенка. В нинішньому сезоні Віталій відіграв у всіх 14-ти матчах Евертона в чемпіонаті Англії. Лише в поєдинку 4-го туру проти Брендфорда (1:1) українець був замінений на 86-й хвилині. У всіх інших матчах Миколенко грав без замін.

Відеоогляд матчу Евертон – Лестер

Після цієї поразки Евертон опустився на 15 місце в турнірній таблиці АПЛ. На наступному тижні підопічні Лемпарда двічі зустрінуться з Борнмутом: 8 листопада в матчі Кубка ліги, а 12 листопада в рамках поєдинку 16-го туру Прем’єр-ліги.