Евертон 17 лютого на власному полі приймав лідера сезону Манчестер Сіті у рамках 16 туру АПЛ. Команда Гвардіоли впевнено здолала суперника.

Евертон – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Річарлісон, 37 – Фоден, 32, Марез, 63, Сілва, 77

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З перших хвилин у матчі Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних. Команди активно розпочали поєдинок, але першого голу у зустрічі довелось чекати аж 32 хвилини. Фоден був перший на добиванні після "пожежі" біля воріт Евертона та прицільним ударом відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Не довго раділи гості. Вже через п'ять хвилин цифри на табло були рівні. Гол господарів вийшов доволі курйозним. Річарлісон у штрафному майданчику підібрав м'яч, який відскочив до нього після удару, що завдав Дінь та відправив його в сітку – 1:1.

У першій 45-хвилинці більше результативних ударів не було. По перерві активніше заграли підопічні Гвардіоли. М'яч відскочив за межі штрафного майданчика, де його підхопив Сілва. Він пробив у нижній кут воріт, але голкіпер був на місці та парирував удар.

Жезус підхопив ювелірний пас у штрафному майданчику та відправив м'яч над поперечиною воріт. Вже на 63-й хвилині активність МанСіті була винагороджена. Марез отримав передачу від Сілви та перевірив пильність голкіпера Пікфорда. Дальній удар гравця гостей вийшов ідеальним – 1:2.

У середині другого тайму Манчестер Сіті забив втретє. Цього разу Сілва забив сам. Він отримав передачу від Жезуса, протягнув його до центру штрафного та з-за його меж потужно пробив повз голкіпера – 1:3.

Марез знайшов трохи вільного простору в штрафному майданчику та пробив, але м'яч полетів убік від стійки. Гол Сілви поставив крапку у зустрічі – 1:3 впевнена перемога МанСіті. Зінченко так і не з'явився на полі.

Після звитяги команда Гвардіоли зміцнила лідерство в АПЛ – 56 пунктів. "Містяни" на 10 очок випереджають найближчого конкурента Манчестер Юнайтед. Евертон із 37 пунктами йде сьомим.

Евертон – Манчестер Сіті відеоогляд