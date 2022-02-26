Однако протест Малиновского во время матча против Олимпиакоса понравился не всем. Похоже, что его страницу в фейсбуке атаковали россияне.

К слову Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и показал футболку в поддержку Украины: фото

Он сообщил, что фейсбук мог заблокировать его страницу из-за жалоб пользователей на его фото профиля в футболке с надписью "Нет войне в Украине".

Едва не потерял доступ к этой странице из-за сотен сообщений о спаме и пропаганде на фото профиля.

Ну, не любят они правду, но скрывать нечего. Мы не сдадимся,

– написал Малиновский.

После одного из голов в матче против Олимпиакоса Руслан поднял футболку, а на майке было написано "Нет войне в Украине".