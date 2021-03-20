Евертон та Манчестер Сіті у суботу, 20 березня, зустрілися в 1/4 фіналу Кубка Англії. Перемогу на "Гудісон парк" відсвяткували гості з Манчестера.

Евертон – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90

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Команди вирішили не форсувати подій і за весь перший тайм завдали по одному удару у площину воріт. Однак постріли гравців Евертона та Манчестер Сіті не несли серйозної загрози.

Перший справді гострий момент у грі виник на 58 хвилині. Фернандіньйо обігрався зі Стерлінгом та прорвався у штрафний. Бразилець прострілив на Стерлінга, який замкнув передачу ударом у кут. Голкіпер Евертона здійснив чудовий порятунок.

Ще один момент "містяни" створили на 66 хвилині. Марез віддав на Фодена, який вирішив пробити з-за меж штрафного. Гострий удар англійця пролетів повз площину воріт.

На 84 хвилині "містяни" таки відкрили рахунок у грі. Захисник гостей Емерік Ляпорт пройшов до штрафного Евертона та віддав на Де Брюйне.

Бельгійцю не вдалося пробити як слід і м'яч опинився у Ляпорта. Захисник відразу пробив у поперечину, після чого вже у порожніх воротах відзначився Ілкай Гюндоган.

Евертон банально не мав багато часу, щоб відігратися. У намірах зрівняти рахунок "іриски" забули про оборону.

Футболісти "Сіті" розгорнули швидку атаку після вкидання ауту, яку точним ударом завершив Де Брюйне. 2:0 – Манчестер Сіті крокує до півфіналу.

Український футболіст Олександр Зінченко відіграв повний матч за Манчестер Сіті.