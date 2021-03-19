В субботу, 20 марта, Эвертон и Манчестер Сити разыграют путевку в полуфинал Кубка Англии по футболу. Болельщики могут посмотреть матч по телевидению, а также онлайн.

Матч Англии Эвертон – Манчестер Сити состоится в субботу, 20 марта. Начало поединка в 19:30.

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Эвертон – Манчестер Сити: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Челси – Эвертон.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.