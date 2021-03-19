У суботу, 20 березня, Евертон та Манчестер Сіті розіграють путівку у півфінал Кубку Англії з футболу. Вболівальники можуть переглянути матч по телебаченню, а також онлайн.

Матч Англії Евертон – Манчестер Сіті відбудеться у суботу, 20 березня. Початок поєдинку о 19:30.

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Евертон – Манчестер Сіті: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Челсі – Евертон.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.