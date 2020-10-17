У матчі між "Евертоном" та "Ліверпулем" у суботу, 17 жовтня, зійшлися лідер АПЛ проти чинного чемпіона. У випадку перемоги "Евертона", "іриски" могли закріпитися на першому місці. "Ліверпулю" потрібна була перемога, щоб наздогнати лідера. І це було принципове мерсисайдське дербі.

Евертон – Ліверпуль 2:2

Голи: Кін, 19, Калвер-Льюїн, 81 – Мане, 3, Салах, 72

Вилучення: Рішарлісон, 88 (Евертон)

Команди настільки активно розпочали матч, що вже на 3-й хвилині "Ліверпуль" вийшов вперед. Після прострілу від Робертсона Мане з близької відстані розстріляв ворота.

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Після цього на полі стався доволі спірний епізод. Під час подачі зі штрафного голкіпер Пікфорд зіграв на виході. Але він кинувся ногами вперед, збивши ван Дейка. Арбітр був змушений вдатися до допомоги VAR, щоб визначити чи було там порушення. Але пенальті не призначили, зафіксувавши офсайд у захисника. Та ушкодження, яке отримав ван Дейк, не дозволили йому продовжити гру. Тож вже на 11-й хвилині його замінили.

Відповіли господарі вже на 19-й хвилині. Після подачі з кутового Кін виграв позицію у Фабінью та головою відправив м’яч у ворота. Адріан на мить запізнився з реакцією на цей удар, і відбити м’яч не зумів.

Команди продовжували грати на рівних. Але з малою кількістю небезпечних моментів. Був удар Александер-Арнольда в кут воріт. Також був постріл зі штрафного, але Пікфорд у стрибку дістав м’яч, який летів під самісіньку штангу.

Вже у другому таймі стійка врятувала "Ліверпуль" від пропущеного голу – саме в рамку воріт влучив Рішарлісон, коли пробивав з гострого кута. Також пробивав по ворота "Ліверпуля" Родрігес. Але Адріан зреагував на цей постріл.

На 72-й хвилині "Ліверпуль" знову був попереду. Хедерсон зробив простріл у штрафний майданчик. Міна у стрибку п’ятою вибив м’яч. Але якраз туди, де перебував Салах. Удар в дотик – і м’яч опинився у сітці воріт "ірисок". Для Салаха це 100-й гол за "Ліверпуль".

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️️️️️️️️️️@MoSalah has now netted goals for the Reds! pic.twitter.com/kgxj2T8rEq — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

Згодом гол з кутового могли забити гості. Матіп виграв позицію у суперників, та зумів завдати удар – чудову реакцію продемонстрував Пікфорд.

На 81-й хвилині рахунок знову став рівним. Дінь отримав пас на хід по лівому флангу. Вже звідти він зробив навіс у штрафний майданчик. Якраз на Калверна-Льюїна. Проти нападника грав Робертсон, але він просто відвернувся від суперника, коли той вистрибнув, щоб пробити головою.

На 88-й хвилині "Евертон" залишився у меншості. Рішарлісон грубо зіграв проти Тіаго, за що отримав пряму червону картку.

А коли вже йшла друга компенсована хвилина до основного часу, "Ліверпуль" забив. Результативним ударом відзначився Хендерсон після прострілу Мане. Пікфорд м’яч зачепив, але від його руки то підлетів уверх та приземлився вже за лінією воріт. Однак гол не зарахували. Мане перебував в офсайді під час пасу Тіаго. Це встановили під час перегляду відеоповтору.

Матч так і закінчився внічию. "Евертон" вперше в сезоні втрачає очки, але залишається на першому місці. "Ліверпуль" підіймається до лідера, але до кінця туру "червоні" можуть опуститися вниз.