Эвертон – Ливерпуль 1:4

Голы: Грей, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 79

Первый острый момент был у гостей. Салах получил передачу в штрафной соперника и пробил в угол ворот. Голкипер Эвертона потянул выстрел и уверенно забрал мяч в свои руки.

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Ливерпулю таки удалось забить быстрый гол. Хендерсон открылся на прострел ближе к центру штрафной и пробил из-за пределов штрафной. Классным обводящим ударом футболист открыл счет в матче – 0:1.

Уже через десять минут "мерсисайдцы" удвоили преимущество. Салах получил классную передачу от Хендерсона из глубины поля, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера, который уменьшил угол для удара соперника, но не спас – 0:2. Хендерсон добавил к своему голу еще и ассист.

В конце первого тайма хозяева отквитали один гол. Передача от Ричарлисона вывела Грея один на один с голкипером. Нападающий Эвертона легко переиграл Алиссона – 1:2.

Это взятие ворот стало последним в первой 45-минутке.

Невероятное соло Салаха

После отдыха гости первыми увеличили преимущество в счете. Игрок Эвертона неуклюже сыграл в центре поля, мяч перехватил Салах. Форвард совершил невероятный забег, который завершил точным ударом – 1:3.

Красивую точку в матче поставил Жота. Диогу с острого угла пробил метко под перекладину – 1:4.

Ливерпуль уничтожил Эвертон на выезде.

Благодаря победе подопечные Клоппа замыкают тройку лидеров АПЛ – 31 очко. Только на одно больше в Манчестер Сити и на два в Челси.

Эвертон с 15 пунктами идет 14-м.

Эвертон – Ливерпуль: видеообзор матча