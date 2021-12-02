Евертон – Ліверпуль 1:4

Голи: Грей, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 79

Перший гострий момент мали гості. Салах отримав передачу у штрафному суперника та пробив у кут воріт. Голкіпер Евертона потягнув постріл та впевнено забрав м'яч до своїх рук.

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Ліверпулю таки вдалось забити швидкий гол. Хендерсон відкрився на простріл ближче до центру штрафного та пробив з-за меж карного. Класним обвідним ударом футболіст відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Вже через десять хвилин "мерсісайдці" подвоїли перевагу. Салах отримав класну передачу від Хендерсона з глибини поля, увірвався у штрафний та пробив повз голкіпера, який зменшив кут удару для суперника, але не врятував – 0:2. Хендерсон додав до свого голу ще й асист.

Наприкінці першого тайму господарі відквитали один гол. Передача від Річарлісона вивела Грея віч-на-віч з голкіпером. Нападник Евертона легко переграв Аліссона – 1:2.

Це взяття воріт стало останнім у першій 45-хвилинці.

Неймовірне соло Салаха

Після відпочинку гості першими збільшили перевагу у рахунку. Гравець Евертона незграбно зіграв у центрі поля, м'яч перехопив Салах. Форвард здійснив неймовірний забіг, який завершив точним ударом – 1:3.

Красиву крапку у матчі поставив Жота. Діогу з гострого кута пробив влучно під поперечину – 1:4.

Ліверпуль знищив Евертон на виїзді.

Завдяки перемозі підопічні Клоппа замикають трійку лідерів АПЛ – 31 очко. Лише на одне більше у Манчестер Сіті та на два у Челсі.

Евертон з 15 пунктами йде 14-м.

Евертон – Ліверпуль: відеоогляд матчу