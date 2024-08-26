Этот поединок стал особенным для форварда сборной Украины Романа Яремчука. Он забил дебютный гол за свой новый клуб, который стал победным.

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Памятный вечер для Яремчука

Нападающий Олимпиакоса появился на поле на 68-й минуте, а уже на 77-й отправил мяч в сетку ворот гостей. Украинец удачно сыграл на добивании после рикошета и с нескольких метров пробил уже в пустые ворота.

Сначала боковой арбитр зафиксировал положение вне игры у Романа Яремчука, подняв флажок. Однако после просмотра VAR гол украинского форварда все же засчитали.

Как Роман Яремчук забил дебютный гол в Греции: смотрите видео

Отметим, что этот гол стал победным для Олимпиакоса. Матч закончился со счетом 2:1.

Справка. Это был всего второй официальный поединок для Яремчука за греческий клуб. До этого он результативными действиями не отличался.

Следующий матч Олимпиакос проведет 31 августа на выезде. Соперником "красно-белых" будет Ламия.