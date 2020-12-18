Украинский боксер Василий Ломаченко дал большое интервью, в котором рассказал о своей дальнейшей карьере, возможном реванше с Теофимо Лопесом. А также о том, почему пункт о реванше так и не был прописан в контракте.

На ютуб-канале Василия Ломаченко опубликовали интервью боксера, где он рассказал обо всех этих деталях.

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О бое против Лопеса

Тактика на бой с Лопесом строилась, исходя из ресурсов плеча. Я не мог выходить и боксировать с той тактикой, которую мы готовили до того, как я травмировался. После травмы выходить с этой же тактикой – не совсем целесообразно.

После того как я травмировался, мы немножко все переиграли, и пришлось первые шесть раундов взять паузу, полноценно сохраниться для того, чтобы не травмировать свое плечо еще больше и чтобы во время поединка не произошло так, что я вообще не мог боксировать. Поэтому мы сохранились в первые шесть раундов, а после этого включились.

Я должен был заставить его пойти вперед, заставить промахиваться, и, соответственно, на промахе я должен был проводить свои комбинации. Я понимал, что это будет 12 раундов, я настраивался на 12 раундов и хотел, чтобы это было 12 раундов.

Я сам понимал, что проигрываю поединок в первой половине. Я сознавал, что мне надо включаться и забирать вторую половину.

Я считаю, что как раз таки последние шесть раундов были без вопросов. Если мы сравним его первые шесть раундов, сколько он нанес ущерб мне и вторую половину, тех ударов, которые нанес я, то я считаю, что это были разные вещи. Это были разные две половины.

После боя я сказал, что мне кажется, что я не проиграл поединок. И сегодня я это говорю: я не проиграл этот поединок.

О реванше с Лопесом

Лопес где-то в интервью сказал, что если бы он 100 раз отбоксировал со мной, то 100 раз бы и выиграл. Могу к нему обратиться: можно три раза боксировать, еще два осталось. Вторым боем будет реванш, а в третьем будем выяснять, кто из нас сильнейший

Почему не было пункта о реванше в контракте на бой

Я впервые вообще узнал, когда он сказал это в интервью, что у нас в контракте есть такие пункты, как реванш. К поединку, до подписания контракта я не знал, есть ли у нас пункт о реванше или нет, потому что менеджер этот контракт проверяет и эти пункты меня, честно говоря, никогда не интересовали.

Когда он сказал, что мы обязательно будем бороться за включение пункта о реванше, мы ответили: "Слушай, ну давай тогда не будем этот пункт включать, если он говорит, что мы хотим себя перестраховать каким-то образом". А в следующей статье получилось, что я отказался от пункта о реванше в контракте.

О возвращении в более легкую весовую категорию

Нет. Я не буду возвращаться в 59 килограммов. Для чего? Я могу боксировать с теми, кто боксирует в 59 килограммов. Если поединок какой-то организуют в будущем, если мне скажут, что вариантов с Лопесом нет, вариантов нет для завоевания этих титулов...

Даже если он их удерживает, то для него будет обязательный претендент, я могу им стать. Вот и ответ. Я не собираюсь спускаться в 59 килограммов. Я пока не закончу здесь дела, то не собираюсь спускаться.

О критике

Люди могут говорить что угодно и комментировать как угодно. Со стороны все профессионалы и профессора, которые знают, что нужно делать, разбираются в тактике и стратегии.

Видео интервью Ломаченко