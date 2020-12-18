Український боксер Василь Ломаченко дав велике інтерв'ю, в якому розповів про свою подальшу кар'єру, можливий реванш з Теофімо Лопесом. А також про те, чому пункт про реванш так і не був прописаний в контракті.

На ютуб-каналі Василя Ломаченка опублікували інтерв'ю боксера, де він розповів про всі ці деталі.

До теми Ломаченко хоче провести бій проти чемпіона WBC

Про бій проти Лопеса

Тактика на бій з Лопесом будувалася, виходячи з ресурсів плеча. Я не міг виходити й боксувати з тієї тактикою, яку ми готували до того, як я травмувався. Після травми виходити з цієї ж тактикою – не зовсім доцільно.

Після того як я травмувався, ми трошки все переграли, і довелося перші шість раундів взяти паузу, повноцінно зберегтися для того, щоб не травмувати своє плече ще більше і щоб під час поєдинку не відбулося так, що я взагалі не міг боксувати. Тому ми збереглися в перші шість раундів, а після цього включилися.

Я повинен був змусити його піти вперед, змусити промахуватися, і, відповідно, на промаху я повинен був проводити свої комбінації. Я розумів, що це буде 12 раундів, я налаштовувався на 12 раундів і хотів, щоб це було 12 раундів.

Я сам розумів, що програю поєдинок в першій половині. Я усвідомлював, що мені треба включатися і забирати другу половину.

Я вважаю, що якраз таки останні шість раундів були без питань. Якщо ми порівняємо його перші шість раундів, скільки він завдав шкоди мені, і другу половину, тих ударів, які завдав я, то я вважаю, що це були різні речі. Це були різні дві половини.

Після бою я сказав, що мені здається, що я не програв поєдинок. І сьогодні я це говорю: я не програв цей поєдинок.

Про реванш з Лопесом

Лопес десь в інтерв’ю сказав, що якби він 100 разів відбоксував зі мною, то 100 разів би і виграв. Можу до нього звернутися: можна три рази боксувати, ще два залишилося. Другим боєм буде реванш, а в третьому будемо з’ясовувати, хто з нас найсильніший

Чому не було пункту про реванш в контракті на бій

Я вперше взагалі дізнався, коли він сказав це в інтерв’ю, що у нас в контракті є такі пункти, як реванш. До поєдинку, до підписання контракту я не знав, є у нас пункт про реванш чи ні, тому що менеджер цей контракт перевіряє і ці пункти мене, чесно кажучи, ніколи не цікавили.

Коли він сказав, що ми обов’язково будемо боротися за включення пункту про реванш, ми відповіли: «Слухай, ну давай тоді не будемо цей пункт включати, якщо він говорить, що ми хочемо себе перестрахувати якимось чином". А в наступній статті вийшло, що я відмовився від пункту про реванш в контракті.

Про повернення у легшу вагову категорію

Ні. Я не буду повертатися в 59 кілограмів. Навіщо? Я можу боксувати з тими, хто боксує в 59 кілограмів. Якщо поєдинок якийсь організовують в майбутньому, якщо мені скажуть, що варіантів з Лопесом немає, варіантів немає для завоювання цих титулів...

Навіть якщо він їх утримує, то для нього буде обов'язковий претендент, я можу їм стати. Ось і відповідь. Я не збираюся спускатися в 59 кілограмів. Я поки не закінчу тут справи, то не збираюся спускатися.

Про критику

Люди можуть говорити що завгодно і коментувати як завгодно. З боку всі професіонали та професори, які знають, що потрібно робити, розбираються в тактиці та стратегії.

Відео інтерв'ю Ломаченка