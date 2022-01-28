Среди них и экипаж супружеской пары львовян Светланы и Евгения Кравцов. Подготовка к этому соревнованию у них длилась почти год.

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"Мы еще вчера (24 января – 24 канал) были на СТО: докручивали лампочки, проверяли электричество, дворники, досталяли сигнал. То есть этот процесс бесконечен", – рассказала пилотесса львовского экипажа Светлана Кравс.



Супружеская пара львовян примет участие в ралли Монте-Карло / Фото из фейсбука Евгения Краса

Кто еще будет представлять Украину

Кроме львовской команды, Украину будут представлять еще 4 экипажа из Киева, Тернополя, Запорожья и Черновцов. Они будут соревноваться с авто, созданными в 50 – 60 годах XX века.

Справка. Соревнования начнутся 30 января во французском городе Валанс.

Испытание будет нелегким, ведь автомобилистам нужно будет преодолеть почти 1 000 километров по серпантинам Альп. За 2 дня они должны финишировать в столице Монако Монте-Карло.

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Что известно о соревнованиях

Это ралли – одно из старейших и самых престижных соревнований в автомобильном мире. Знаменитым оно является и из-за сложности трассы.

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Стартуют участники в плюсовой температурной зоне, а после будут проезжать через горы, где на дорогах часто и снег, и гололедица. Такое ралли является настоящим испытанием для многих ретро-автомобилей.

Украинские экипажи настроены на победу

К соревнованиям организаторы допустили украинский ретро-автомобиль по случаю 60-летия выпуска первого ЗАЗ-965. Украинские экипажи настроены оптимистично

"Наша задача – сделать финиш и донести сине-желтый (флаг – 24 канал) в зал славы Rallye Monte-Carlo, до финиша Rallye Monte-Carlo", – рассказал основатель Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик.



Украинские экипажи настроены на победу / Фото Lviv.media

Похожие соревнования мечтают организовать следующей зимой в украинских Карпатах. Пока же будем держать кулаки за наших земляков на Rallye Monte-Carlo.