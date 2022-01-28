Серед них й екіпаж подружжя львів'ян Світлани та Євгенія Кравсів. Підготовка до цього змагання у них тривала майже рік.

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"Ми ще вчора (24 січня – 24 канал) були на СТО: докручували лампочки, перевіряли електрику, двірники, досталяли сигнал. Тобто цей процес нескінченний", – розповіла пілотесса львівського екіпажу Світлана Кравс.



Подружжя львів'ян візьме участь у ралі Монте-Карло / Фото з фейсбуку Євгенія Кравса

Хто ще представлятиме Україну

Крім львівської команди, Україну представлятимуть ще 4 екіпажі з Києва, Тернополя, Запоріжжя та Чернівців. Вони змагатимуться з авто, створеними у 50 – 60 роках XX століття.

Довідка. Змагання розпочнуться 30 січня у французькому місті Валанс.

Випробування буде нелегким, адже автомобілістам потрібно буде здолати майже 1 000 кілометрів серпантинами Альп. За 2 дні вони мають фінішувати у столиці Монако – Монте-Карло.

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Що відомо про змагання

Це ралі – одне з найстаріших та найпрестижніших змагань в автомобільному світі. Славнозвісними воно є і через складність траси.

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Стартують учасники у плюсовій температурній зоні, а після проїжджатимуть через гори, де на дорогах часто й сніг, й ожеледиця. Таке ралі є справжнім випробуванням для багатьох ретро-автомобілів.

Українські екіпажі налаштовані на перемогу

До змагань організатори допустили український ретро-автомобіль з нагоди 60-річчя випуску першого ЗАЗ-965. Українські екіпажі налаштовані оптимістично.

"Наше завдання – зробити фініш і донести синьо-жовтий (прапор – 24 канал) до зали слави Rallye Monte-Carlo, до фінішу Rallye Monte-Carlo", – розповів засновник Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.



Українські екіпажі налаштовані на перемогу / Фото Lviv.media

Схожі змагання мріють організувати наступної зими в українських Карпатах. Поки ж триматимемо кулаки за наших земляків на Rallye Monte-Carlo.