Білоруський волейболіст Артур Удріс, який раніше відмовився виступати за збірну, розповів, що не виступатиме під червоно-зеленим прапором.

Зараз спортсмен грає у чемпіонаті Польщі. Слова Удріса цитує mediazona.by.

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Я під червоно-зеленим прапором точно стояти більше не буду. Я не був про нього негативної думки, поки цей прапор не почав асоціюватися з лукашевськими мітингами. Цей прапор асоціюється у мене з цією кров'ю, з цією несправедливістю, з цим режимом. Я під ним точно стояти більше не буду,

– сказав Удріс.

Довідка! Удріс підписав відкритий лист з вимогами до влади визнати президентські вибори в Білорусі у 2020 році недійсними, відпустити всіх політв'язнів, виявити і покарати винних у побитті громадян, затриманих під час мирних демонстрацій.

Що відбувається у Білорусі?

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Лукашенка оголосили переможцем з 80,1% голосів виборців. Країну після цього миттєво охопили масштабні акції протесту, жорстоко придушувані силовиками.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенкові час до 25 жовтня, аби мирно піти з посади. Звісно, цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.