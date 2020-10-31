Цей прапор асоціюється з кров'ю: зірка збірної Білорусі пішов з команди
Білоруський волейболіст Артур Удріс, який раніше відмовився виступати за збірну, розповів, що не виступатиме під червоно-зеленим прапором.
Зараз спортсмен грає у чемпіонаті Польщі. Слова Удріса цитує mediazona.by.
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Я під червоно-зеленим прапором точно стояти більше не буду. Я не був про нього негативної думки, поки цей прапор не почав асоціюватися з лукашевськими мітингами. Цей прапор асоціюється у мене з цією кров'ю, з цією несправедливістю, з цим режимом. Я під ним точно стояти більше не буду,
– сказав Удріс.
Що відбувається у Білорусі?
9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Лукашенка оголосили переможцем з 80,1% голосів виборців. Країну після цього миттєво охопили масштабні акції протесту, жорстоко придушувані силовиками.
Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенкові час до 25 жовтня, аби мирно піти з посади. Звісно, цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.
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