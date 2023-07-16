Колишній віцепрезидент Федерації футболу Камеруну Анрі Ньялла Куан розповів багато цікавих деталей про діяльність нинішнього президента ФФК Самюеля Ето'о. Він звинуватив ексзірку Барселони у багатьох діях, деякі з яких тягнуть і на проблеми з законом.

Ето'о платив гроші, щоб слідкувати за чиновником та погрожував його родині Ексчиновник розкрив подробиці конфлікту голкіпера Інтера, на якого претендує Манчестер Юнайтед, Андре Онана з легендарним гравцем Самюелем Ето'о, через який воротар вирішив закінчити кар'єру у збірній. Ба більше, він звинуватив Ето'о у впливі на керівництво Інтера, щоб воно відмовилося вд послуг Онани. Виклик Андре Онани до національної збірної залежить від президента Федерації. Я запитав Ето'о офіційно про майбутнє нашого воротаря в команді, і він відповів, що кар'єра хлопця завершена. Він надіслав лист Інтеру, щоб клуб позбувся його. Тож як хтось може бути таким злим?

– обурився Анрі Ньялла Куан.

Також, за словами колишнього віцепрезидента ФФК, Ето'о давить своїм авторитетом зірок національної команди Камеруну та навіть головного тренера, тим самим створюючи авторитарну систему у федерації місцевого футболу й хоче узурпувати владу:

"Жоден член генеральної асамблеї Федерації футболу Камеруна ніколи не пропонував продовжити термін повноважень президента з 4 до 7 років. Єдине, що обговорювалося, це збільшення кількості термінів президента з двох до трьох термінів по 4 роки, як це відбувається в CAF і ФІФА. Ето'о маніпулює цілою країною!"



До цих звинувачень ще й додаються замовчування контрактних спонсорських умов пов'язаних зі збірною Камеруну, а найголовніше – погрози родині Анрі Ньялла Куана.

Я був президентом маркетингового комітету FECAFOOT, але я не мав доступу до жодного документа, пов'язаного з різними спонсорами. Я не знаю, скільки коштують контракти з One All Sports, Orange і MTN. Я кілька разів вимагав ці документи, останній раз допитуючи президента, але співробітники Федерації сказали мені, що вони мені їх не дадуть. Ето'о дав 1 мільйон франків футбольному чиновнику, щоб той стежив за мною, і цей чоловік почав погрожувати моїй сім'ї. Я зв'язався з прокурором, який вжив заходів, щоб гарантувати мою безпеку,

– розповів колишній функціонер.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу в Катарі Ето'о також потрапив до скандалу, коли з кулаками накинувся на фаната й повалив того на землю ударом ногою.

То ж, навіть, якщо не всі факти, які озвучив Анрі Ньялла Куан, є на 100 відсотків правдивими, можна констатувати, що Самюель Ето'о після закінчення кар'єри втратив голову. Хоча немає чому дивуватися – він грав у Росії, без наслідків це не могло обійтися.