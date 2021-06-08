На этой неделе контракт будет подписан, – промоутер анонсировал бой Усик – Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн поделился подробностями организации поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По словам промоутера, это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне.

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"Я могу сказать вам, этот бой выглядит более надежно, чем переговоры Джошуа и Фьюри. Я очень хорошо знаю Александра Красюка и очень хорошо знаю Усика. На этой неделе контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан. Ориентируемся на сентябрь в Лондоне.

Это опасный и большой бой. Это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне. Это встреча объединенного чемпиона в супертяжелом весе и абсолютного чемпиона в тяжелом весе", – заявил Хирн.

Что известно о бое Усик – Джошуа