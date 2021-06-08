По словам промоутера, это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне.
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"Я могу сказать вам, этот бой выглядит более надежно, чем переговоры Джошуа и Фьюри. Я очень хорошо знаю Александра Красюка и очень хорошо знаю Усика. На этой неделе контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан. Ориентируемся на сентябрь в Лондоне.
Это опасный и большой бой. Это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне. Это встреча объединенного чемпиона в супертяжелом весе и абсолютного чемпиона в тяжелом весе", – заявил Хирн.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок непобедимого Усика с Джошуа стал возможным только после того, как сорвалась встреча Энтони с Фьюри. Как известно, чемпиона WBC обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером. Американец выиграл суд. Их бой состоится 24 июля.
- В то же время WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO. Этот статус закреплен за украинцем уже второй год.
- Усик и Джошуа – Олимпийские чемпионы 2012 года, но в разных весовых категориях.