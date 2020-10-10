Этого не хотел Ахметов: Луческу едва не подписал Буффона в "Шахтер"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что во время руководства "Шахтером" был близок к подписанию легенды итальянского футбола Джианлуиджи Буффона. Впрочем тогда против этого был президент донецкого клуба Ринат Ахметов.
О возможности подписать легенду "Ювентуса" Мирча Луческу рассказал в интервью изданию Tuttosport.
Интересно Не мог сказать нет "Динамо", – Луческу
Он убежден, что это было бы настоящим прорывом для донецкой команды – кадровым и имиджевым. Румынский специалист даже сравнил это с переходом Криштиану Роналду в "Ювентус".
После матча Лиги чемпионов в 2012 году мы общались несколько раз с его агентом. Думаю, он соблазнился. К сожалению, в итоге президент моего клуба не захотел этого,
– заявил Мирча Луческу.
Интересные детали:
- Похоже, "Мистер" имеет в виду сезон 2012 – 2013. Тогда "Шахтер" вместе с "Ювентусом", а также "Челси" и "Нордшелланом" играли в одной группе Лиги Чемпионов. "Ювентус" и "Шахтер" поделили первые два места, оставив за бортом английскую команду.
- Джианлуиджи Буффону тогда было 34 года и впереди у него были еще несколько успешных сезонов. В то же время "Шахтер" был командой, заставлявшей равняться с собой многих грандов европейского футбола.
Выбор редакции