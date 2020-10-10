Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что во время руководства "Шахтером" был близок к подписанию легенды итальянского футбола Джианлуиджи Буффона. Впрочем тогда против этого был президент донецкого клуба Ринат Ахметов.

О возможности подписать легенду "Ювентуса" Мирча Луческу рассказал в интервью изданию Tuttosport.

Интересно Не мог сказать нет "Динамо", – Луческу

Он убежден, что это было бы настоящим прорывом для донецкой команды – кадровым и имиджевым. Румынский специалист даже сравнил это с переходом Криштиану Роналду в "Ювентус".

После матча Лиги чемпионов в 2012 году мы общались несколько раз с его агентом. Думаю, он соблазнился. К сожалению, в итоге президент моего клуба не захотел этого,

– заявил Мирча Луческу.

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