Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що під час керівництва "Шахтарем" був близьким до підписання легенди італійського футболу Джіанлуїджі Буффона. Втім тоді проти цього був президент донецького клубу Рінат Ахметов.

Про можливість підписати легенду "Ювентуса" Мірча Луческу розповів в інтерв'ю виданню Tuttosport.

Цікаво Не міг сказати ні "Динамо", – Луческу

Він переконаний, що це було б справжнім проривом для донецької команди – кадровим й іміджевим. Румунський фахівець навіть порівняв це з переходом Кріштіану Роналду в "Ювентус".

Після матчу Ліги чемпіонів у 2012 році ми спілкувалися кілька разів з його агентом. Думаю, він спокусився. На жаль, у підсумку президент мого клубу не захотів цього,

– заявив Мірча Луческу.

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