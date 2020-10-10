Цього не хотів Ахметов: Луческу ледь не підписав Буффона в "Шахтар"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що під час керівництва "Шахтарем" був близьким до підписання легенди італійського футболу Джіанлуїджі Буффона. Втім тоді проти цього був президент донецького клубу Рінат Ахметов.
Про можливість підписати легенду "Ювентуса" Мірча Луческу розповів в інтерв'ю виданню Tuttosport.
Цікаво Не міг сказати ні "Динамо", – Луческу
Він переконаний, що це було б справжнім проривом для донецької команди – кадровим й іміджевим. Румунський фахівець навіть порівняв це з переходом Кріштіану Роналду в "Ювентус".
Після матчу Ліги чемпіонів у 2012 році ми спілкувалися кілька разів з його агентом. Думаю, він спокусився. На жаль, у підсумку президент мого клубу не захотів цього,
– заявив Мірча Луческу.
Цікаві деталі:
- Схоже, "Містер" має на увазі сезон 2012 – 2013. Тоді "Шахтар" разом з "Ювентусом", а також "Челсі" й "Нордшелланом" грали в одній групі Ліги Чемпіонів. "Ювентус" і "Шахтар" поділили перші два місця, залишивши за бортом англійську команду.
- Джіанлуїджі Буффону тоді було 34 роки й попереду в нього були ще декілька успішних сезонів. Водночас "Шахтар" був командою, що змушувала рівнятися з собою багатьох грандів європейського футболу.
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