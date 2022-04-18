Шевченко: У меня до сих пор не укладывается в голове
Экс-наставник сборной рассказал, что после аннексии Крыма и военных действий в Луганске и Донецкой областях его общение с россиянами изменилось. Еще тогда известный футболист чувствовал, что это может быть только начало.
Читайте также Шевченко встретился с мэром Милана ради помощи украинским беженцам
После 2013 года аннексии Крыма и военных действий на Донбассе мое общение с россиянами изменилось. Уже тогда они сильно изменились. Я практически не общался с российской прессой или журналистами. У меня было какое-то предвкушение, что это только начало. Но я не мог до конца поверить в то, что на такой шаг можно пойти... У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать ради каких целей? Начать войну.
Мне трудно найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательна по отношению к "русскому меру". Я его не воспринимаю – это война против украинского народа, которую ничего не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа,
– подчеркнул Шевченко.
- Андрей Шевченко с первых дней войны активно поддерживает свою родную страну. Он запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine.
- Цель которой – собрать средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, которые убегают от войны, ведь во многих городах нет пищи, воды и лекарств.
- Ранее он рассказывал, что приютит в своем доме в Лондоне украинских беженцев.