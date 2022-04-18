Шевченко: У меня до сих пор не укладывается в голове

Экс-наставник сборной рассказал, что после аннексии Крыма и военных действий в Луганске и Донецкой областях его общение с россиянами изменилось. Еще тогда известный футболист чувствовал, что это может быть только начало.

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После 2013 года аннексии Крыма и военных действий на Донбассе мое общение с россиянами изменилось. Уже тогда они сильно изменились. Я практически не общался с российской прессой или журналистами. У меня было какое-то предвкушение, что это только начало. Но я не мог до конца поверить в то, что на такой шаг можно пойти... У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать ради каких целей? Начать войну.

Мне трудно найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательна по отношению к "русскому меру". Я его не воспринимаю – это война против украинского народа, которую ничего не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа,

– подчеркнул Шевченко.