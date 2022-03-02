Зинченко: В руках российских футболистов многомиллионная аудитория

На этот раз Зинченко обратился к гражданам страны-агрессора и "коллегам по цеху". Игрок припомнил свою футбольную карьеру в России.

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По словам Саши, ему пишут о том, что якобы его "воспитал российский футбол". Однако он это заявление опроверг. Футболист подчеркнул, что является воспитанником украинской футбольной академии.

Также Александр рассказал, почему спорт не может быть вне политики.

Со злом должны бороться все, независимо от профессии,

– подчеркнул Зинченко.

Игрок Манчестер Сити обратился к российским футболистам. Он призывает их не молчать и говорить о войне в Украине.

Полный текст публикации Зинченко (орфография сохранена)

Продолжаем информационную пропаганду правды. Есть несколько важных месседжей, которые я хочу донести до публики, в частности это касается граждан страны агрессора и "коллег по цеху".



В моей футбольной карьере был период, когда я играл в ФК «УФА». Это были сложные, но полезные 1,5 года. Я всегда буду благодарен этому клубу за всё, что они для меня сделали. Но я хочу акцентировать на том, что футболистом я стал в Украине. Именно на родной земле я получил своё футбольное образование, прошёл обучение в академиях и вырос. Поэтому всем, кто закидывает мне, что русский футбол меня воспитал, я хочу ещё раз сказать: я воспитанник академии прекрасного УКРАИНСКОГО города Донецк!



Едем дальше… ваш козырный аргумент «спорт вне политики». Действительно, спорт не должен быть частью выборной агитации, партийных перегонов, продвижением лозунгов или площадкой для пиара. Но спорт, как и любая сфера жизни, не может стоять в стороне вопросов войны, агрессии и смерти. Со злом должны бороться все, независимо от профессии.



Почему украинские футболисты призывают к футбольным санкциям против страны агрессора? Неужели мы хотим лишить вас возможности заниматься любимым делом? Нет! Мы используем все методы, чтобы остановить страну-агрессора в её оккупантских амбициях. Зло должно наказываться на всех площадках, которые доступны обществу. Мы будем стучать в ваши двери санкциями с ещё большей агрессией, нежели вы, когда переступаете с оружием границу нашего государства. Остановить оккупацию – главная и единственная цель всех наших действий.



И последнее. В руках русских футболистов многомиллионная аудитория. Вас любят люди, они вас поддерживают и прислушиваются к вашим словам. Поэтому молчать – это преступление. Я знаю, что в вашей стране наказывают за оппозиционное мышление, но когда оппозиция становится большинством - она начинает быть властью.

Поэтому все люди, которые не желают смерти и ненависти в мире, должны кричать громко и чётко об этом. Нельзя бояться мелких наказаний, когда на кону стоит человеческая жизнь.

Слава Украине!

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