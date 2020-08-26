Это только начало: Суркис эмоционально прокомментировал победу "Динамо" в Суперкубке Украины
Почетный член УЕФА Григорий Суркис посетил раздевалку киевского "Динамо" после победы "бело-синих" в Суперкубке Украины, чтобы поздравить команду и ее наставника Мирчу Луческу с получением трофея.
Брат президента "Динамо" уверен, что клуб может вернуться на тропу побед с новым тренерским штабом. Слова Суркиса приводит YouTube-канал "Динамо".
Как это было: "Динамо" с Луческу победило "Шахтер" и получило Суперкубок Украины-2020: видео
Давайте будем сдержанными, прежде всего, потому что это маленький шаг к будущим, возможно, победам. К возвращению знаменитого клуба на победное шествие. И тогда мы будем говорить, что это не маленький тортик, а лакомства, которые все болельщики могут чувствовать в каждом матче и, собственно говоря, этот шаг сегодня дает надежду.
"Сейчас об этом сказал главный тренер, это маленький-маленький подарок и самим ребятам, и клубу, и болельщикам. И надежды на то, что большая победа будет через несколько недель, когда мы попадем в группу Лиги чемпионов. Поэтому не будем сегодня очень эмоциональными, давайте будем сдержанными, будем ждать дальнейшего продолжения феерии, связанной с победами нашего клуба", – заявил Григорий Суркис.
Шахтер – Динамо: главное
- Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли в матче за Суперкубок Украины. Победу получило "Динамо". За матч киевляне нанесли лишь три удара по воротам. Все они были точными и стали голами.
- "Шахтер" же до конца матча показал владение мячом в 71%, Луиш Каштру пошел ва-банк и снял с игры двух центральных защитников. Но спасти матч не удалось.
- Мирча Луческу же празднует первый трофей во главе "Динамо". Уже во втором матче. При этом в игре против "Шахтера", где он был главным тренером 12 лет. И с которым выиграл семь Суперкубков Украины.