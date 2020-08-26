Почетный член УЕФА Григорий Суркис посетил раздевалку киевского "Динамо" после победы "бело-синих" в Суперкубке Украины, чтобы поздравить команду и ее наставника Мирчу Луческу с получением трофея.

Брат президента "Динамо" уверен, что клуб может вернуться на тропу побед с новым тренерским штабом. Слова Суркиса приводит YouTube-канал "Динамо".

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Давайте будем сдержанными, прежде всего, потому что это маленький шаг к будущим, возможно, победам. К возвращению знаменитого клуба на победное шествие. И тогда мы будем говорить, что это не маленький тортик, а лакомства, которые все болельщики могут чувствовать в каждом матче и, собственно говоря, этот шаг сегодня дает надежду.

"Сейчас об этом сказал главный тренер, это маленький-маленький подарок и самим ребятам, и клубу, и болельщикам. И надежды на то, что большая победа будет через несколько недель, когда мы попадем в группу Лиги чемпионов. Поэтому не будем сегодня очень эмоциональными, давайте будем сдержанными, будем ждать дальнейшего продолжения феерии, связанной с победами нашего клуба", – заявил Григорий Суркис.

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