Почесний член УЄФА Григорій Суркіс відвідав роздягальню київського "Динамо" після перемоги "біло-синіх" в Суперкубку України, щоб привітати команду і її наставника Мірчу Луческу з отриманням трофея.

Брат президента "Динамо" впевнений, що клуб може повернутися на стежку перемог з новим тренерським штабом. Слова Суркіса наводить YouTube-канал "Динамо".

Як це було: "Динамо" з Луческу перемогло "Шахтар" та здобуло Суперкубок України-2020: відео

Давайте будемо стриманими, перш за все, тому що це маленький крок до майбутніх, можливо, перемог. До повернення знаменитого клубу на переможну ходу. І тоді ми будемо говорити, що це не маленький тортик, а ласощі, які всі вболівальники можуть відчувати в кожному матчі та, власне кажучи, цей крок сьогодні дає надію.

"Зараз про це сказав головний тренер, це маленький-маленький подарунок і самим хлопцям, і клубу, і вболівальникам. І надії на те, що велика перемога буде через кілька тижнів, коли ми потрапимо до групи Ліги чемпіонів. Тому не будемо сьогодні дуже емоційними, давайте будемо стриманими, будемо чекати подальшого продовження феєрії, пов'язаної з перемогами нашого клубу", – заявив Григорій Суркіс.

Шахтар – Динамо: головне