Это позорный день для тенниса, – Стаховский о решении лишить Уимблдон очков
Источник:твиттер Сергея Стаховского
Теннисные ассоциации вынесли скандальное решение, забрав у Уимблдона рейтинговые очки. Бывший теннисист Сергей Стаховский прокомментировал подобные действия ATP.
Стаховский: Никогда бы не подумал, что кто может стать на сторону захватчиков
Тема отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона приобретает все большую огласку. Дрова в огонь подбросили еще теннисные ассоциации, решившие отреагировать на такое решение организаторов своими скандальными действиями.
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Похоже, ATP и WTA открыто поддерживают агрессию России в сторону Украины. Они считают бан россиян и белорусов неправильным. Поэтому решили забрать у Уимблдона рейтинговые очки. На эти действия уже отреагировал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский. Украинец полностью разочарован решением ATP.
Стаховский признался, что никогда бы не подумал, что кто-нибудь может стать на сторону врагов.
Но мне кажется, что даже моим товарищам по игре жаль захватчиков и коллаборационистов из России и Белоруссии. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Это позорный день для тенниса,
– написал Стаховский.
Уимблдон за Украину, а теннисные ассоциации на стороне врага
- 20 мая WTA вслед за ATP объявила, что не будет насчитывать очков теннисистам за участие на Уимблдоне-2022. А все потому, что организаторы запретили выступать теннисистам из России и Беларуси.
- В WTA заверили, что готовы изменить свое решение, если к соревнованиям будут допущены участники враждебных стран.
- Организаторы лондонского турнира уже отреагировали на подобные решения ассоциаций. Прессслужба клуба опубликовала объяснение, в котором четко дают понять, что организаторы стоят на стороне Украины и не изменят свою позицию в отношении россиян и белорусов.
- Напомним, что бан российских и белорусских теннисистов раскритиковали другие звезды тенниса. Но на сторону организаторов стали украинские теннисисты, не желающие делить один корт с соперниками, представляющими враждебные страны. Украинцы обращались к "коллегам по цеху", чтобы те публично выразили свою позицию по поводу агрессии России и Беларуси в сторону Украины, но те так и не прервали свое долговременное молчание.
- За такие заявления Элина Свитолина "получила орехи" от президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Но первой ракеткой Украины вступился глава НОК страны Сергей Бубка.