Это потрясающе, – Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал самый яркий момент работы с "сине-желтыми".

Шевченко выход на Евро-2020 и выход в четвертьфинал чемпионата Европы назвал самыми яркими моментами за все время работы в национальной команде.

К слову Шевченко сообщил, что может возглавить другую сборную после ухода из национальной команды Украины

Самый яркий момент? Думаю, и выход на Евро-2020 и выход в четвертьфинал Евро – примерно одинаковые эмоции. Выход на Евро без поражений и с победой над чемпионами Европы – это потрясающе. Но и сам чемпионат Европы... команда отдала все силы и даже больше,

– сказал он.

"Показали хороший результат, показали максимум своей игры. Думаю, все остались довольны", – подытожил Шевченко.

Тренерская карьера Шевченко в сборной