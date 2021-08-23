Это потрясающе, – Шевченко назвал самый яркий момент за время работы в сборной Украины
23 августа 2021 , 12:45Читати новину українською
Источник:Большой футбол
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал самый яркий момент работы с "сине-желтыми".
Шевченко выход на Евро-2020 и выход в четвертьфинал чемпионата Европы назвал самыми яркими моментами за все время работы в национальной команде.
К слову Шевченко сообщил, что может возглавить другую сборную после ухода из национальной команды Украины
Самый яркий момент? Думаю, и выход на Евро-2020 и выход в четвертьфинал Евро – примерно одинаковые эмоции. Выход на Евро без поражений и с победой над чемпионами Европы – это потрясающе. Но и сам чемпионат Европы... команда отдала все силы и даже больше,
– сказал он.
"Показали хороший результат, показали максимум своей игры. Думаю, все остались довольны", – подытожил Шевченко.
Тренерская карьера Шевченко в сборной
- Сборная Украины осталась без тренера. 1 августа Андрей Шевченко неожиданно объявил, что покидает команду.
- По словам Шевченко, у него закончился контракт. Впрочем, в 2020 году сообщалось, что соглашение специалиста действует до конца 2022-го.
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 поединка (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). Преемником Шевченко стал Александр Петраков. Специалист будет исполнять обязанности главного тренера.