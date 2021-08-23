Шевченко вихід на Євро-2020 і вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи назвав найяскравішими моментами за весь час роботи в національній команді.

До слова Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України

Найяскравіший момент? Думаю, і вихід на Євро-2020, і вихід в чвертьфінал Євро – приблизно однакові емоції. Вихід на Євро без поразок і з перемогою над чемпіонами Європи – це приголомшливо. Але і сам чемпіонат Європи... команда віддала всі сили і навіть більше,

– сказав він.

"Показали хороший результат, показали максимум своєї гри. Думаю, всі залишилися задоволені", – підсумував Шевченко.

Тренерська кар'єра Шевченка у збірній