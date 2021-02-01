Известный спортивный журналист Игорь Цыганик прокомментировал переход Виктора Коваленко из Шахтера в Аталанту.

Источник: "Цыганик Live"

1 февраля Виктор Коваленко перешел в итальянскую Аталанту за 700 тысяч евро. Официальных данных о контракте игрока клуб пока не дает.

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Переход Коваленко – поражение для донецкого Шахтера. Искренне желаю Виктору прогрессировать в Аталанте и проявить себя. Верю, что Коваленко сможет доказать в Италии, что Шахтер зря продал его за такие маленькие деньги. Его потенциал должен быть раскрыт,

– отметил Цыганик.

"В Шахтере к украинцам относятся не так, как к иностранцам, это было уже неоднократно. Как можно продать футболиста, который находится на пике карьеры, меньше чем за миллион? Просто освободить место, чтобы не иметь конкурента на позиции Майкона и Маркоса Антонио, потому что их когда-то надо будет продать? Это немного странно", – подытожил журналист.

Что известно о карьере Коваленко в Шахтере

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. За "горняков" Виктор провел 200 официальных матчей, в которых забил 32 гола.

Вместе с Шахтером он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24