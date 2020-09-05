Главная фаворитка Открытого чемпионата США 2020 года японка Наоми Осака победила представительницу Украины Марту Костюк в третьем круге турнира. Она поражена игрой 18-летней украинки и с опасениями представляет игру Марты в будущем.

На послематчевой пресс-конференции японская теннисистка поделилась впечатлениями от поединка против украинки, сообщает официальный сайт US Open.

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Безумная борьба украинки

Она отметила четвертый гейм в третьем сете, который стал ключевым во встрече. Японская теннисистка призналась, что поняла, как нужно действовать против украинки на корте. Но в сторону представительницы Украины сказала немало положительных слов. Марта не уступала в игре, скорости мячей после ударов, это была удивительная игра в исполнении юной теннисистки, заявила Наоми.

Осака считает, что могла взять под контроль второй сет и продолжить показывать ту игру, которую демонстрировала в первом сете. Японка надеялась на ошибки украинки, которая сыграла почти безупречно во втором сете.

Вспомнила японка и затяжной тай-брейк.

Помню, как она подошла к сетке, я пробила изо всех сил, а она отразила этот удар. Увидев это, я подумала: "Вот, невероятно",

– с восхищением сказала Осака.

К концу третьего сета японка несколько лучше двигалась на корте, чем ее соперница из Украины. Главным преимуществом японки стал ее опыт. Наоми считает, что Марту Костюк ждет большое будущее, Наоми призналась, что ей даже страшно от того, на что она будет способна в будущем.

Она с уважением относится к таким молодым теннисисткам в матчах, понимая, что девушки очень много тренируются в таком молодом возрасте, чтобы показывать хорошие результаты.

В следующем раунде Осака сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).