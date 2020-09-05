Головна фаворитка Відкритого чемпіонату США 2020 року японка Наомі Осака перемогла представницю України Марту Костюк у третьому колі турніру. Вона вражена грою 18-річної українки та з побоюваннями уявляє гру Марти у майбутньому.

На післяматчевій пресконференції японська тенісистка поділилась враженнями від поєдинку проти українки, повідомляє офіційний сайт US Open.

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Шалена боротьба українки

Вона відзначила четвертий гейм у третьому сеті, який став ключовим у зустрічі. Японська тенісистка зізналась, що зрозуміла, як потрібно діяти проти українки на корті. Але у сторону представниці України сказала чимало позитивних слів. Марта не поступалась у грі, швидкості м'ячів після ударів, це була дивовижна гра у виконанні юної тенісистки, заявила Наомі.

Осака вважає, що могла взяти під контроль другий сет та продовжити показувати ту гру, яку демонструвала у першому сеті. Японка сподівалась на помилки українки, яка зіграла майже бездоганно у другому сеті.

Згадала японка і затяжний тай-брейк.

Пам'ятаю, як вона підійшла до сітки, я пробила з усіх сил, а вона відбила цей удар. Побачивши це, я подумала: "Оце, неймовірно",

– із захоплення сказала Осака.

До кінця третього сету японка дещо краще рухалась на корті, ніж її суперниця з України. Головною перевагою японки став її досвід. Наомі вважає, що на Марту Костюк чекає велике майбутнє, Наомі зізналась, що їй навіть страшно від того, на що вона буде здатна в майбутньому.

Вона з повагою ставиться до таких молодих тенісисток у матчах, розуміючи, що дівчата дуже багато тренуються у такому молодому віці, щоб показувати хороші результати.

У наступному раунді Осака зіграє проти Магди Лінетт (№37 WTA) або Анетт Контавейт (№21 WTA).