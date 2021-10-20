Это неправильное правило, Бензема был в чистом офсайде, – Де Дзерби

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды со счетом 0:5 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

На пресс-конференции после матча Роберто Де Дзерби говорил о том, что противостоять такому Реалу было бы непросто любой команде.

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"Это не самое крупное поражение в моей карьере. В первом тайме мы играли не так уж плохо. Случилась ситуация, в которой мы пропустили первый гол – Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило неправильное, потому и зачислили этот гол.

Второй гол мы пропустили слишком быстро – едва начался второй тайм. Можно сказать, что после него игра была сделана. Реал играл очень хорошо. Когда он так играет, любому сопернику приходится несладко", – отметил Де Дзерби.

Шахтер – Реал: после матча