Это не война, а геноцид украинской нации, – боксер Сиренко о бомбардировках Мариуполя

Украинский боксер Владислав Сиренко показал своим подписчикам, к чему привел "русский мир" в Украине. Российская орда избивает даже по детским больницам.

Если это не терроризм, то что тогда терроризм

27-летний украинский боксер выложил ужасные фотографии детской больницы в Мариуполе, которая 9 марта подверглась бомбардировке российской ордой. Владислав Сиренко назвал войну на Украине геноцидом украинского народа.

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Сиренко отметил, что ни один россиянин не заслуживает прощения после такого бесчеловечного случая в Мариуполе.

Владислав попросил своих подписчиков распространять правдивую информацию о войне в Украине, которую развязала Россия, и поддерживать украинскую армию.

Если это не терроризм, что тогда терроризм? Бомбардировка полового дома в Мариуполе. Прощения не будет. Я прошу всех моих иностранных друзей о поддержке! Это не война, это геноцид украинской нации. Со стрельбой по гражданским, бомбардировками школ, детских садов, больниц и роддомов. Распространяйте информацию о военных преступлениях России в Украине. Помогите нашей армии,

– написал Сиренко.

В сторис в инстаграмме боксер добавил, что об этих преступлениях должен услышать весь мир.

Отметим, что многие украинские боксеры взяли в руки оружие, чтобы защищать родную Украину. В терроборону и защиту родных городов стали братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко и Андрей Котельник.

Детские больницы – новый "военный объект" рашистов

К сожалению, во время бомбардировки детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них маленькая девочка. Также 17 пострадавших.

Эти изверги из России сознательно атаковали роддом. Они говорили об этом еще за 4 часа до атаки.

После этого поступка рашистов украинец Владимир Кличко записал эмоциональное обращение к миру.

Мариуполь после бомбежки: смотрите видео

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