Сіренко: Якщо це не тероризм, то що тоді тероризм

27-річний український боксер виклав жахливі світлини дитячої лікарні у Маріуполі, яка 9 березня піддалась бомбардуванню російською ордою. Владислав Сіренко назвав війну в Україні геноцидом українського народу.

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Сіренко зазначив, що жоден росіянин не заслуговує на прощення після такого нелюдського випадку у Маріуполі.

Владислав попросив своїх підписників поширювати правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язала Росія, та підтримувати українську армію.

Якщо це не тероризм, то що тоді тероризм? Бомбардування полового будинку в Маріуполі. Прощення не буде. Я прошу всіх моїх іноземних друзів про підтримку! Це не війна, це геноцид української нації. Зі стріляниною по цивільних, бомбардуваннями шкіл, дитячих садків, лікарень та пологових будинків. Розповсюджуйте інформацію про військові злочини Росії в Україні. Допоможіть нашій армії,

– написав Сіренко.

У сторіс в інстаграмі боксер додав, що про ці злочини повинен почути увесь світ.

Відзначимо, що чимало українських боксерів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну Україну. У тероборону та на захист рідних міст стали брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко та Андрій Котельник.

Дитячі лікарні – новий "військовий об'єкт" рашистів

На жаль, під час бомбардування дитячої лікарні у Маріуполі загинуло троє людей, серед них маленька дівчинка. Також є 17 постраждалих.

Ці нелюди з Росії свідомо атакували пологовий будинок. Вони говорили про це ще за 4 години до атаки.

Після цього вчинку рашистів українець Володимир Кличко записав емоційне звернення до світу.

Маріуполь після бомбардування: дивіться відео

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