Британский боксер Даниэль Дюбуа все же может стать следующим соперником Александра Усика. Британец с радостью выйдет на ринг против украинца, чтобы подраться за титул чемпиона мира.

Британец идет в рейтинге WBO сразу позади обязательного претендента из Украины Александра Усика, который 31 октября за единогласным решением судейских записок одержал победу над Дереком Чисорой. Дюбуа признался в комментарии для YouTube-канала "SecondsOut", что хочет выйти на ринг против украинца.

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Потенциальный соперник Усика готов к бою

"Буду рад встретиться с Усиком. Это не проблема. Я не против такого боя. Если мы будем драться за титул чемпиона мира, то бой принесет много денег и так далее. Бой с Усиком – отличный следующий шаг", – заявил Даниэль.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, прокомментировал возможность проведения поединка между Усиком и его клиентом. Уоррен обратил внимание, что Дюбуа еще нужно победить Джо Джойса 28 ноября. Промоутер обещает организовать поединок Дюбуа и Усика, если это возможно.

Кто такой Даниэль Дюбуа?

Непобедимый британский боксер, который является чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBO International с 2019 года. На ринге провел 15 боев, 14 из которых заканчивал нокаутом. Находится на 7-й строчке в рейтинге WBC, расположившись в топ-20 лучших супертяжей мира.

Добавим, что 28 ноября Дюбуа проведет бой с земляком Джо Джойсом. Боксеры поспорят за вакантный пояс чемпиона Европы, а также на кону будет стоять титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.