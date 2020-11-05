Британський боксер Даніель Дюбуа таки може стати наступним суперником Олександра Усика. Британець з радістю вийде на ринг проти українця, щоб побитися за титул чемпіона світу.

Британець йде у рейтингу WBO відразу позаду обов'язкового претендента з України Олександра Усика, який 31 жовтня за одноголосним рішенням суддівських записок здобув перемогу над Дереком Чісорою. Дюбуа зізнався у коментарі для YouTube-каналу "SecondsOut", що хоче вийти на ринг проти українця.

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Потенційний суперник Усика готовий до бою

"Буду радий зустрітися з Усиком. Це не проблема. Я не проти такого бою. Якщо ми будемо битися за титул чемпіона світу, то бій принесе багато грошей і таке інше. Бій з Усиком – відмінний наступний крок", – заявив Даніель.

Раніше повідомлялось, що Френк Уоррен, промоутер Дюбуа, прокоментував можливість проведення поєдинку між Усиком і його клієнтом. Уоррен звернув увагу, що Дюбуа ще потрібно перемогти Джо Джойса 28 листопада. Промоутер обіцяє організувати поєдинок Дюбуа та Усика, якщо це буде можливо.

Хто такий Даніель Дюбуа? Непереможний британський боксер, який є чемпіоном світу за версіями WBC Silver та WBO International з 2019 року. На ринзі провів 15 боїв, 14 з яких закінчував нокаутом. Перебуває на 7-й сходинці у рейтингу WBC, розташувавшись у топ-20 найкращих супертяжів світу.

Додамо, що 28 листопада Дюбуа проведе бій з земляком Джо Джойсом. Боксери посперечаються за вакантний пояс чемпіона Європи, також на кону буде стояти титул чемпіона Великої Британії в суперважкій вазі.