"Я не слежу за футболками"

Минай отобрал очки у Шахтера, расписав ничью 1:1. Но не сенсационный счет обсуждали фанаты после матча, а футболку Евгения Селезнева.

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Нападающий вышел в футболке без нашивки с картой Украины и лозунга "Слава Украине!". Хотя все остальные футболисты были одеты в футболки с этими патриотическими элементами. Футболист сразу после матча прокомментировал эту ситуацию.

Селезнев отметил, что это не его работа. Этим занимается администрация клуба. Форвард назвал всю эту ситуацию детским садом и ответил фанатам: "Поймите меня правильно, я не администратор команды. Я не слежу за футболками. Мне какую дали – я такую и надел. Я не делаю сам себе футболки, а тем более не знаю, что нужно набивать, а что – нет. Я просто не разбираюсь в этом".

"Ребята, да я на страну работал всю жизнь"

Когда вся эта буча вылезла, мне сказали в клубе: "Мы тебе забыли набить". Детский сад. Ко мне какие претензии? Я не могу понять. В инстаграме пишут, что я и такой, и сякой. Ребята, да я на страну работал всю жизнь. Налоги платил, имя стране делал. И на меня такое говорить? Что, мне за каждой надписью следить? Есть люди, которые должны это делать, и это явно не я,

– ответил Селезнев на претензии украинских фанатов.