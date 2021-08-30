"Я не стежу за футболками"

Минай відібрав очки у Шахтаря, розписавши мирову 1:1. Але не сенсаційний рахунок обговорювали фанати після матчу, а футболку Євгена Селезньова.

До теми Селезньов вийшов на матч без гасла "Слава Україні!", в Минаї пояснили причину

Нападник вийшов у футболці без нашивки із картою України та гасла "Слава Україні!". Хоча усі інші футболісти були одягнені у футболки з цими патріотичними елементами. Футболіст відразу після матчу прокоментував цю ситуацію.

Селезньов зазначив, що це не його робота стежити за формою. Цим займається адміністрація клубу. Форвард назвав усю цю ситуацію дитячим садочком та відповів фанатам: "Зрозумійте мене правильно, я не адміністратор команди. Я не стежу за футболками. Мені яку дали – я таку і вдягнув. Я не роблю сам собі футболки, а тим більше не знаю регламент, що потрібно набивати, а що – ні. Я просто не розбираюсь у цьому".

"Хлопці, та я на країну працював усе життя"

Коли уся ця буча вилізла, мені сказали у клубі: "Ми тобі забули набити". Дитячий садок. До мене які претензії? Я не можу зрозуміти. В інстаграмі пишуть, що я і такий, і сякий. Хлопці, та я на країну працював усе життя. Податки сплачував, ім'я країні робив. І на мене таке казати? Що, мені за кожним написом стежити? Є люди, які мають це робити, і це явно не я,

– відповів Селезньов на претензії українських фанатів.