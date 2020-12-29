Чемпіон UFC з Росії Хабіб Нурмагомедов схоже остаточно вирішив не повертатись в октагон. Він назвав найкращих бійців дивізіону.

Після бою з Гейджі Хабіб оголосив, що завершує спортивну кар'єру на прохання матері після смерті батька та водночас тренера Абдулманапа Нурмагомедова. У інтерв'ю для "Матч ТВ" Нурмагомедов-молодший розповів, кого він вважає найкращими бійцями.

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Кого виділив чемпіон?

Дастін Пор'є

Конор МакГрегор

Іслам Махачов

Саме таку топ-3 у легкій вазі виділив російський боєць. На запитаннях, хто ж забере пояс чемпіона UFC, яким володіє Хабіб, то тут відповідь бійця була простою: "Переможець бою Конор – Пор'є забере титул чемпіона UFC".

Наголосимо, що президент UFC Дейна Уайт заявляв, що цей бій не буде титульним. Він впевнений у поверненні росіянина в октагон. Але, як бачимо, Хабіб не надто горить бажанням знову входити у спортивний режим. Зараз у нього звичайні справи – сільське господарство та навчання в університеті.

Однак Уайта не покидає надія повернути Нурмагомедова. Він запланував із ним зустріч якраз перед поєдинком МакГрегор – Пор'є ( 23 січня). Керівника UFC "гріє" думка, що мрія батька Хабіба поки не здійснилась – показник у 30 перемог. Зараз у доробку бійця з Росії 29 звитяг.