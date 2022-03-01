Это геноцид нации, уничтожение моей страны – Буяльский послал Путина на три буквы

Виталий Бульский поддержал украинскую армию. Лидер киевского Динамо публично выразил свое мнение по поводу уничтожения украинских городов российскими оккупантами.

Буяльский: Путин, иди на х*й

Полузащитник киевского клуба выразил свое мнение по поводу нападения России на его родную страну. Виталий Буяльский написал пост в инстаграмме. Сделал он это на странице жены, ведь сам футболист не сидит в соцсетях.

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Буяльский отметил, что всегда был патриотом Украины и назвал варварскую войну России на украинской территории геноцидом и уничтожением украинской нации.

Динамовец гордится народом и армией Украины. Буяльский мечтает о мирном небе над головой всех детей. Окончил свой пост футболист патриотической позицией всех украинцев и показал Владимиру Путину направление, куда нужно идти.

Я – Виталий Буяльский, родился в Калиновке, и что в Винницкой области, всегда был патриотом своей страны! Происходящее сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны! Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага России и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине! П.С: Путин? иди на х*й!!!,

– написал Виталий Буяльский.

Выступающие за рубежом украинские футболисты сформировали фонд для помощи армии . Игроки сбрасывают деньги. С каждой минутой эта сумма увеличивается. Инициатором этого фонда был бывший тренер Динамо Сергей Ребров.

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