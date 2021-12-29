Это дорога в одну сторону, – Стаховский о Тимощуке и Ракицком в России
Источник:ютуб-канал SportArena
Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который недавно завершил карьеру в сборной Украины, высказался о своем отношении к бывших футболистов национальной команды Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого.
В интервью Стаховский признался, что до сих пор дружит с бывшим капитаном сборной Украины.
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"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, отношением к команде и фанатам. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине другое отношение к нему. Он понимал, на что идет: это дорога в одну сторону. Он знает, что в Украину ему дорога закрыта", – рассказал Сергей.
А вот с Ракицким Стаховский не общается. Сергей пошутил, что не хочет с ним даже начинать общение из-за его выступления в Шахтере (Стаховский – ярый фанат Динамо).
"С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из "Шахтера" это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает сборной Украины. Но он сделал свой выбор и несет за него ответственность", – сказал он.
Когда Тимощук и Ракицкий переехали в Россию
- Тимощук выступал в Зените в 2007 – 2009, 2013 – 2015 годах. С 2017 года он занимает должность помощника главного тренера питерской команды. Анатолий является рекордсменом сборной Украины по количеству игр (144).
- Ракицкий перешел в Зенит в 2019 году. После этого футболиста перестали вызывать в национальную команду.