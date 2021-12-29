В интервью Стаховский признался, что до сих пор дружит с бывшим капитаном сборной Украины.

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"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, отношением к команде и фанатам. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине другое отношение к нему. Он понимал, на что идет: это дорога в одну сторону. Он знает, что в Украину ему дорога закрыта", – рассказал Сергей.

А вот с Ракицким Стаховский не общается. Сергей пошутил, что не хочет с ним даже начинать общение из-за его выступления в Шахтере (Стаховский – ярый фанат Динамо).

"С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из "Шахтера" это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает сборной Украины. Но он сделал свой выбор и несет за него ответственность", – сказал он.

Когда Тимощук и Ракицкий переехали в Россию