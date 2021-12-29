В інтерв'ю Стаховський зізнався, що досі дружить із колишнім капітаном збірної України.

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"У мене добрі стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємося. Це було його рішення. Я б так не вчинив. Там зашкалює рівень, на якому його цінують та люблять. Це пов'язано з його виступами за клуб, ставленням до команди та фанатів. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні інше ставлення до нього. Він розумів, на що йде: це дорога в один бік. Він знає, що в Україну йому дорогу закрито", – розповів Сергій.

А от із Ракіцьким Стаховський не спілкується. Сергій пожартував, що не хоче з ним навіть розпочинати спілкування через його виступи у Шахтарі (Стаховський — затятий фанат Динамо).

"З Ярославом Ракіцьким ніколи не спілкувався і, напевно, не хочу. Тому що він із Шахтаря" це логічно. Плюс він поїхав грати до Росії. Розумію, що він дуже класний футболіст, його не вистачає збірної України. Але він зробив свій вибір та несе за нього відповідальність", – сказав він.

Коли Тимощук та Ракіцький переїхали в Росію