Володимир та Віталій Кличко жодного разу офіційно не виходили в ринг один проти одного. Однак спаринги проводили.

Спогадами про один з таких спарингів Володимир Кличко поділився в коментарі Klitschko Brothers.

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"Ми дуже амбітні та кожен хоче бути краще. Це те, що у нас в крові. Але при цьому – багато любові та поваги один до одного. Ми ніколи не боксували один проти одного на якихось турнірах. Але ми спарингували, і ці спаринги не були веселими. Це було дуже криваво, емоційно. Після одного зі спарингів і чергового ушкодження, ми зрозуміли, що нам краще не робити цього", – розповів Володимир.

Відзначимо, що свого часу Володимир Кличко зізнався, що йому з братом запропонували 100 мільйонів за бій. Однак боксери відмовилися від такого гонорару. За його словами, вони пообіцяли мамі, що ніколи не будуть боксувати один проти одного.

При цьому в мережі опубліковано відео спарингу ще молодих братів Кличків.