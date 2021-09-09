Это будет одна из его лучших побед, – известный боксер прогнозирует нокаут в бою Усик – Джошуа

Британский боксер Энтони Джошуа уже 25 сентября выставит на кон титулы WBO, WBA, IBF в бою против Александра Усика. Фаворитом поединка считают Джошуа, которому прогнозируют победу.

Маклин: Джошуа остановит Усика

Известный британский боксер Мэттью Маклин также уверен, что его земляк защитит титулы чемпиона мира.

Стоящее Перед этим "обливал грязью": Редкач неожиданно поддержал Усика перед боем с Джошуа

Мэттью предположил, что победа над Усиком станет одной из лучших в активе Джошуа. Боксер отметил, что Энтони одержит досрочную победу.

Не знаю, станет ли победа над Усиком лучшей в карьере Джошуа. Нужно смотреть на то, как он его победит. Уничтожит Джошуа его за 5 – 6 раундов, словно киллер, или же это будет близкий, противоречивый бой? Не думаю, что поединок получится противоречивым. Мне кажется, что Джошуа остановит Усика, и это будет одна из его лучших побед,

– сказал Маклин.

Опытный британец перечислил послужной список Джошуа и добавил, что туда войдет победа над Усиком.

"Победа Джошуа над Поветкиным была хорошей. Победа в реванше с Руисом тоже хороша. В бою с Кличко была отличная победа, потому что той ночью Джошуа в определенном смысле стал совершеннолетним. У него было много хороших побед. И эта однозначно войдет в их число", – резюмировал Маклин.