Это белое золото, – каратистка Терлюга об историческом "серебре" для Украины на Олимпиаде

Анжелика Терлюга принесла Украине историческую медаль по каратэ на Олимпийских играх. Украинка прокомментировала выступление в Токио.

"Этот день останется в моей памяти навсегда"

Каратэ наконец дебютировало на Олимпийских играх. Украина уже в первый день соревнований сумела добыть медаль. Сделала это титулованная Анжелика Терлюга, которая остановилась в шаге от звания олимпийской чемпионки.

Как это было Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по каратэ

В финале украинка уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой (1: 5). После решающей схватки Терлюга прокомментировала свое выступление в Токио. Каратистка извинилась перед всеми за то, что не смогла принести "золото".

Я мечтала об этой медали, правда, надеялась, что она будет другого цвета, но сегодня я сделала все, что смогла. Извините, что не золото. Однако для меня – это белое золото. Я отдала всю себя за последние 5 лет. Я выходила на татами со своими близкими в сердце и мечтами. Думаю, этот день останется в моей памяти навсегда,

– рассказала спортсменка.

Путь Терлюги на Олимпиаде-2020

Украинка без поражений вышла из группы с первого места. В первой схватке Анжелика победила представительницу Египта Радву Сайед (1:0).

Следующие два поединка против казахстанки Молдир Жанбырбай и австрийки Беттины Планк завершились мировыми – 4:4 и 0:0 соответственно. Украинке нужно было побеждать в последней схватке, чтобы выходить в полуфинал.

В четвертой схватке украинке противостояла японка Мияхара Михо. Терлюга одержала победу над соперницей со счетом 4:0.

Уже с гарантированной наградой одесситка в 1/2 финала вырвала путевку в финал у соперницы Вэнь Цзы-Юнь из китайского Тайбэя.

"Серебро" Терлюги стало третьим для Украины на Олимпиаде в Токио и 13-й наградой для страны на японской земле.