Теофімо Лопес-старший, батько 23-річного боксера Теофімо Лопеса, не бачить підстав для реваншу між його сином і Василем Ломаченком. Теофімо переміг Ломаченка у жовтні та став абсолютним чемпіоном світу.

Лопес-старший вважає, що його син у повторному поєдинку нокаутує Ломаченка. Про це повідомляє fightnews.info.

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"Для чого давати Ломаченку реванш? Щоб ми його нокаутували? Він і сам не піде на реванш. Ломаченко вийде і скаже, що перед реваншем хоче зробити якусь іншу фігню. З цим хлопцем покінчено", – сказав батько Лопеса.

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Лопес-старший вважає, що реванш мав би місце, якби бій вийшов близьким. Водночас він звернув увагу, що саме Ломаченко відмовився прописувати у контракті опцію реваншу.

У контракті не було опції реваншу. Цей хлопець нас не поважав. І він робив все це гі**о, оскільки хотів показати всьому світу, що ми фальшивки, що ми несправжні. Лома не погодився включати в контракт опцію реваншу, оскільки всі б говорили, що він боїться програти. Він не захистив себе,

– сказав Теофімо Лопес-старший.

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