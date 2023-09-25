Уже в первом тайме гости сделали все, чтобы обеспечить себе победу в выездном матче против Аякса – 0:3 в пользу Фейенорда. Футболисты ушли на перерыв, а главному тренеру хозяев нужно было найти правильные слова, чтобы хоть что-то изменить в поединке. Ведь так позорно проигрывать перед собственными болельщиками футболисты Аякса не имели права, сообщает 24 Канал.

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Терпение ультраса лопнуло

Тренерский штаб хозяев отреагировал на счет первого тайма заменой. Однако новый футболист провел в матче всего 10 минут. На 55-й минуте терпение фанатов Аякса лопнуло. Итог – фееры на футбольном поле и остановленный поединок. На этом болельщики хозяев не остановились.

Фаны сорвали матч Аякс – Фейенорд: смотрите видео

Они начали громить инфраструктуру стадиона, начав с входной двери. Спокойные болельщики пытались убежать в безопасное место подальше от "Амстердам-Арены", ведь хулиганы из ультраса Аякса уничтожали все на своем пути.

На место происшествия вызвали конную полицию, которая не позволила разъяренным болельщикам еще больше уничтожить футбольную инфраструктуру их клуба.

Видео беспорядков на стадионе Аякса

Возмущение фанов можно понять. Их клуб остался без Лиги чемпионов, потерял своих лидеров и еще провально начал новый сезон-2023/2024. В четырех турах Аякс набрал всего 5 баллов и идет на 14-м из 18-ти клубов Эредивизии.

А тут еще и в первом тайме гости поиздевались над их любимой командой и делали на поле соперника все, что только хотели.

После чего в нидерландском гранде начались первые перемены. Аякс прекратил сотрудничество с директором Свеном Мислинтатом. Его поблагодарили за работу, хотя специалист не имел большой поддержки внутри клуба.

К слову. 30 сентября Аякс попытается порадовать своих разочарованных болельщиков в игре против Валвейка.